Hamburg. Nach einer Verfolgungsjagd ist es am Freitagmittag zu einem schweren Unfall auf der Wandsbeker Chaussee gekommen. Nach Informationen des Abendblatts hatte ein schwarzer Golf an der Ecke Ritterstraße/Wandsbeker Chaussee geparkt, als ein Streifenwagen ihn kontrollieren wollte. Daraufhin gab der Golffahrer Gas und flüchtete in die Ritterstraße.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Als der Mann gegen 12.30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit wieder auf die Wandsbeker Chaussee abbiegen wollte, geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Toyota Yaris zusammen.

Die Fahrerin des Toyota wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Golffahrer wurde ebenfalls verletzt und in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht. Die Wandsbeker Chaussee wurde stadtauswärts voll gesperrt.