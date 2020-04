Maschener Moor: 20 Jahre alte Spaziergängerin angegriffen

Der See am Maschener Moor wirkt friedlich: In der Nähe des Sees wurde eine 20-Jährige am Mittwochabend Opfer eines versuchten Sexualdelikts.

Stelle. Eine 20-jährige Frau ist am Mittwochabend Opfer eines versuchten Sexualdelikts im Wald am Maschener Moor geworden. Der mutmaßliche Angreifer konnte festgenommen werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Frau hatte ein Pferd an den See geführt. Dort soll sie den späteren Angreifer erstmals bemerkt haben. Als die 20-Jährige gegen 20.30 Uhr einen Waldweg in Richtung der Straße Fachenfelde entlangging, sei ihr der Mann gefolgt.

Spaziergängerin am Maschener Moor angegriffen

Laut Polizeiinformationen joggte er zunächst an ihr vorbei, ließ sich wieder zurückfallen und überholte sie erneut. Die Frau hatte zwischenzeitlich mit ihrem Handy eine Bekannte angerufen, da ihr die Situation unbehaglich war, wie die Polizei mitteilte.

Anschließend habe der 27 Jahre alte Mann versucht, sie anzusprechen. Da sie dessen Sprache nicht verstanden haben soll, habe sie durch Gesten deutlich gemacht, dass sie keinen Kontakt wollte.

20-Jährige schrie laut um Hilfe

Der Täter soll ihr daraufhin "plötzlich" von hinten ins Gesicht gefasst und versucht haben, sie umzudrehen. Laut Polizeiinformationen rief die Frau laut um Hilfe, worauf der Mann von ihr abließ.

Kurz danach habe die Frau ein Grundstück erreicht und um Hilfe gebeten. Die Polizei wurde alarmiert. Der Mann, der sich zunächst entfernte, konnte unweit des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Angriff am Maschener Moor: Polizei sucht Zeugen

Gegen den Beschuldigten liegt bereits ein Untersuchungshaftbefehl aus einem anderen Bundesland vor. Am Donnerstag wird er einem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise ebenfalls als Spaziergänger in dem Wald am Maschener Moor unterwegs waren und das Geschehen in Teilen mitbekommen haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181/2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

( cjl )