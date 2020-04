Hamburg. Bei einem großen Polizeieinsatz in Bahrenfeld ist offenbar ein Schlag gegen einen Drogenring gelungen. Am Mittwochmorgen stürmten schwer bewaffnete Beamte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der Hamburger Polizei eine Wohnung an der Reichardtstraße. Sie wurde durchsucht, ein hochwertiger Mercedes-Geländewagen abtransportiert.

Die Hamburger Polizei wollte am Mittwochmittag keine näheren Angaben zu dem Einsatz machen. Ein Mann wurde vorläufig festgenommen.

Razzia: Großeinsatz in Hamburg

Ein Polizist sichert den Hauseingang. Die Wohnung wurde gestürmt. Foto: Michael Arning

Aufmarsch der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Foto: Michael Arning

Drogen-Razzia: Ein Mann wurde festgenommen. Foto: Michael Arning

Der Luxus-Mercedes wurde durchsucht und beschlagnahmt. Foto: Michael Arning

Abtransport des Mercedes-Geländewagens Foto: Michael Arning



Polizeieinsatz in Hamburg: Auch ein Lkw mit Spezialausrüstung war dabei. Foto: Michael Arning



Die Durchsuchungen leiteten Polizisten des Landeskriminalamtes, die auf Betäubungsmittel spezialisiert sind. Es liegt die Annahme nahe, dass es um Drogenkriminalität in großem Stil geht. Darauf weisen auch die Ausrüstung und schwere Bewaffnung der Beamten vor Ort hin. Auch ein Polizei-Lkw kam zum Einsatz.