21-Jähriger verunglückt bei Motorradunfall in Waltershof

Hamburg. Am vergangenen Donnerstag kam es in der Finkenwerder Straße in Waltershof gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit einem weiteren Motorradfahrer und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Polizei sucht Zeugen des Motorradunfalls

Die Polizei bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet oder Angaben zur Fahrweise der beiden Motorradfahrer vor dem Unfall machen können, sich bei der Verkehrsdirektion Süd unter der Rufnummer 040/4286-54960 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

( lag )