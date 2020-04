Hamburg. Dieser Hamburger Kreisverkehr ist berüchtigt: Am Klosterstern in Eppendorf ist eine Radfahrerin am Sonnabendabend von einem Auto erfasst und am Kopf schwer verletzt worden. Wie die Polizei dem Abendblatt sagte, habe die Frau zumindest eine Gehirnerschütterung erlitten und kam ins Universitätsklinikum Eppendorf (UKE).

Zunächst war ein Notarzt alarmiert worden. Schwerwiegendere Verletzungen habe er aber nach ersten Angaben nicht mehr feststellen können.

Der Unfall ereignete sich um 19.59 Uhr an der Einfahrt zum Kreisverkehr an der Rothenbaumchaussee. Den genauen Hergang ermittelt die Polizei noch. Wegen der Unfallaufnahme wurde der Klosterstern gesperrt, es kam zu kurzzeitigen Staus.