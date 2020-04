Hamburg. Ein Autofahrer hat offenbar auf der A23 die Kontrolle über seinen Pkw verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei durchbar der Fahrer am Sonnabend um kurz nach 14.30 Uhr an der Anschlussstelle Eidelstedt die Leitplanke und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde schwer verletzt und musste aus dem Auto befreit werden.

Per Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Wie es genau zu dem Unfall kam und warum die Leitplanke nicht verhindert hatte, dass der Wagen von der Straße abkam, ist noch unklar. Spuren am Unfallort lassen vermuten, dass das Auto die Leitplanke angehoben hat und der Wagen so unter ihr hindurch auf eine Grünfläche geraten war.

.

Das Auto prallte gegen einen Baum

Foto: TV News Kontor

Während des Rettungseinsatzes und der Aufräumarbeiten sperrte die Polizei den Autobahn-Zubringer Eidelstedt in Richtung Süden