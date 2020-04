Radfahrer in Wellingsbüttel verprügelt: Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Bereits vor zwei Monaten haben zwei Unbekannte einen 40 Jahre alten Radfahrer in Hamburg angegriffen und verletzt – nun bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche nach den Schlägern: Das Opfer war am 4. Februar gegen 19.30 Uhr auf dem Rehmkoppelstieg unterwegs, einer kleinen, nur für Fußgänger und Radfahrer freigegebenen Stichstraße neben dem S-Bahn-Damm. Am Übergang zur Rehmkoppel hielten sich die beiden späteren Täter auf, einer von ihnen blockierte den Weg so, dass der Radfahrer anhalten musste.

Aus dieser Situation entwickelte sich ein zunächst verbal geführter Streit, der weiter eskalierte: Laut Polizei sei der Radfahrer von einem der beiden Täter festgehalten worden, während der andere ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Nachdem der 40-Jährige zu Boden gegangen sei, hätten die Täter auf den Radfahrer eingetreten, bevor sie flüchteten.

So sollen die Schläger aussehen:

Da die Polizei nicht sofort verständigt worden sei, habe es keine Sofortfahndung gegeben. Der Radfahrer habe durch den Angriff unter anderem einen Nasenbeinbruch und eine Verletzung der Netzhaut erlitten.

Der Täter, der auf den 40-Jährigen eingeschlagen habe, soll etwa 20 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein. Er habe ein kräftige Statur, dunkle Haare und Augen und sei zur Tatzeit mit einer dunklen Sportjacke und einem schwarzen Basecap bekleidet gewesen.

Der Täter, der den Mann festgehalten haben soll, sei etwa 16 Jahre alt und zwischen 1,85 und 1,95 Meter groß. Er soll eine hagere Figur, helle Haare und Augen haben und zur Tatzeit mit einem Kapuzenpullover und einem Basecap bekleidet gewesen sein. Hinweise auf Tat oder Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040/42 86 - 56 789 entgegen.