Hamburg. Bei Bauarbeiten haben Arbeiter am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr versehentlich eine Wasserleitung an der Grenze zwischen Lokstedt und Eppendorf angebohrt. Direkt hinter dem Gelände des UKE standen mehrere Straßen, darunter die Süderfeldstraße und die Straße Butenfeld, laut Feuerwehr unter Wasser. Das Wasser aus der 300 Millimeter durchmessenden Leitung soll zum Teil auch in Tiefgaragen gelaufen sein und sogar bis zur Tarpenbekstraße.

Gegen 9.30 Uhr war die Überflutung zum Großteil abgeleitet, die Feuerwehr nur noch mit wenigen Kräften vor Ort.