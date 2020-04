Hamburg. Am Donnerstagnachmittag hat sich in Waltershof ein schrecklicher Unfall ereignet. Laut Polizei sind gegen 16.30 Uhr auf der Finkenwerder Straße, kurz vor der Köhlbrandbrücke, zwei Motorräder mit einem Lkw kollidiert. Ein Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt. "Wir wissen nicht, ob es zunächst ein Unfall zwischen den beiden Motorrädern gab und diese dann unter den Lkw gerieten, oder ob der Unfall direkt mit dem Lastwagen passierte", so ein Polizeisprecher.

Lkw-Fahrer steht unter Schock

Ein Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb trotz Bemühungen der Einsatzkräfte vor Ort. Der zweite Motorradfahrer erlitt nach ersten Informationen leichte Verletzungen, der Fahrer des Lkw steht unter Schock. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen.

Aktuell ist die Finkenwerder Straße komplett gesperrt. Es haben sich lange Staus gebildet.