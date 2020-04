Oststeinbek. Polizeibeamte haben am späten Dienstagabend einen betrunkenen Autofahrer im Willinghusener Weg in Oststeinbek gestoppt. Die Polizisten kontrollierten den 47 Jahre alten Mann gegen 21.15 Uhr. Sein Atem habe stark nach Alkohol gerochen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Der Betrunkene war ohne Führerschein unterwegs

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Daraufhin musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben. Einen gültigen Führerschein konnte der 47-Jährige nicht vorlegen.

Der Mann muss nun eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro zahlen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.