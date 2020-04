Tümlauer-Koog. Drei etwa 30 Jahre alte Menschen schweben nach einem Autounfall in Tümlauer-Koog im Kreis Nordfriesland in Lebensgefahr. Das Auto kam alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und krachte gegen einen Strommast, wie die Polizei am Mittwochmorgen berichtete.

Die drei Menschen mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Anwohner hatten nach dem Unfall zeitweise keinen Strom mehr, weil der Strommast bei dem Unfall am Dienstagabend stark beschädigt wurde.