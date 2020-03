Hamburg. In der Nacht zum Montag ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Stellingen ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand an der Straße Flaßheide ist eine Bewohnerin verletzt worden, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Wohnungsbrand in Stellingen: Polizei rettet Bewohnerin

Die Wohnung im vierten Obergeschoss des Gebäudes als auch das Treppenhaus seien stark verraucht gewesen. Die betroffene Bewohnerin konnte laut Informationen der Feuerwehr von der Polizei aus dem Haus gerettet werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie habe eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Die übrigen Bewohner hatten im Vorfeld des Einsatzes ihre Wohnungen selbstständig verlassen. Sie konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückehren, wie die Feuerwehr mitteilte.