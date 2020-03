Hamburg. Am Sonntagmittag um 12.40 Uhr hat ein Spaziergänger am Moorfleeter Deich einen Toten in der Elbe entdeckt. Wie der Lagedienst der Polizei am Montagmorgen mitteilt, handelt es sich dabei um den Leichnam eines Matrosen, der seit dem 8. März vermisst wird.

Polizei und Feuerwehr hatten nach dem Besatzungsmitglied des deutschen Binnenschiffes "Lusitania" gesucht, nachdem in der Billwerder Bucht im Stadtteil Rothenburgsort eine Tasche mit Einkäufen im Wasser gefunden worden war. Es wurde davon ausgegangen, dass der Mann über Bord gegangen war.