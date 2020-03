Hamburg. Manchmal hat der Volksmund halt doch recht: "Gelegenheit macht Diebe" – das gilt auch in Zeiten der wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Läden und darf aktuell um "und Raser" ergänzt werden, denn auch die Straßen sind deutlich leerer als sonst. Zwar hat die Polizei Hamburg bereits gewarnt, dass man das gesunkene Verkehrsaufkommen nicht als "Einladung" zum Rasen missverstehen solle. Aber Uneinsichtige gibt es eben immer.

Am Freitagabend fand ein 27 Jahre alter BMW-Fahrer, dass die neue Wilhelmsburger Reichsstraße eine prima Rennstrecke abgibt und fuhr statt der erlaubten 80 km/h lieber etwas schneller. Praktisch, wenn einer der anderen Pkw, die man überholt, ein ziviler Streifenwagen ist. Die Beamten sind stets bereit, den Unparteiischen zu geben und ganz genau zu protokollieren, wie schnell man war. 215 km/h bedeuten in diesem Fall folgende Auszeichnung: drei Monate Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro. Vielleicht profitiert der junge Mann ja von einem neuen Angebot der Polizei Hamburg: Den Verkehrskasper gibt es jetzt auch als Podcast ...

Scheibe eingeschlagen und Jacken gestohlen

Hilfsbereit sind die Hamburger Polizisten aber auch in anderen Fällen: Zum Beispiel, wenn man sich nachts in einer Ladenpassage in der Innenstadt verläuft. Zivilfahnder verfolgten nur wenige Stunden nach ihren Kollegen in Wilhelmsburg zwei Männer, die ihnen "aufgrund ihres verdächtigen Verhaltens" aufgefallen waren. Sie verloren den 49-Jährigen und seinen 34 Jahre alten Komplizen kurz aus den Augen, fanden den älteren der beiden aber schnell wieder.

Er kam aus der anscheinend unverschlossenen Seitentür einer Ladenpassage am Gänsemarkt, unter dem Arm zwei verdächtig neuwertige Jacken. Den jüngeren der beiden trafen die Beamten drinnen an, auch er hatte zwei Jacken dabei. Die Tatsache, dass einer einen Nothammer im Hosenbund trug und die Scheibe eines Geschäfts in der Passage eingeschlagen worden war, führte zur Gesamtbewertung, dass man es hier wohl mit einem kriminellen Duo zu tun hat.

Beide Männer wurden dem Haftrichter zugeführt.