Hamburg. Aus bisher unbekannten Gründen ist am Freitagnachmittag ein Balkon an einem Mehrfamilienhaus in Othmarschen in Flammen aufgegangen. Nach Abendblatt-Informationen drohte das Feuer von einem Balkon im zweiten Obergeschoss auf das Haus am Stiegkamp selbst überzugreifen, noch bevor die Feuerwehr nach zwölf Minuten vor Ort war. Die Beamten konnten den Brand dann aber schnell löschen. Laut einem Feuerwehr-Sprecher waren nach derzeitigem Informationsstand keine Menschenleben in Gefahr. Es waren 16 Beamte vor Ort, um das Feuer zu löschen.