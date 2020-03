84-Jährige zu Boden gestoßen – Dieb flieht mit Tasche

Der unbekannte Mann griff die Seniorin in Norderstedt völlig unvermittelt von hinten an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Norderstedt. Nach einem Überfall auf eine 84-Jährige in Norderstedt (Kreis Segeberg) fahndet die Polizei nach dem Täter. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stieß der Dieb am Mittwoch die Rentnerin rücksichtslos um und entriss ihr dann die Tasche; so konnte er das Portemonnaie der Seniorin erbeuten.

Die 84-jährige Norderstedterin lief gegen 10.20 Uhr auf einem Fußweg der Ochsenzoller Straße in Richtung Niendorfer Straße. "In Höhe des Wanderweges zum Möhlenbarg stieß ein bislang unbekannter Täter die Dame von hinten nieder und entriss ihr die mitgeführte Einkaufstasche, in der sich auch ihr Portemonnaie befand", teilte die Polizeidirektion Segeberg mit. Anschließend flüchtete der Täter. Die 84-jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht und kam in ein Krankenhaus.

Seniorin niedergestoßen – Täter trug auffälliges Oberteil

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. So wird der Täter beschrieben:

cirka 30 bis 35 Jahre alt

1,75 Meter groß

normale Statur

Bekleidet war er mit einer auffälligen, hellblauen Oberbekleidung sowie einer grau-schwarzen Strickmütze.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 040-528060 zu melden.

( coe/dpa )