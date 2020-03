Drage. Großeinsatz der Feuerwehr in Drage im Landkreis Harburg: Dort hat ein Feuer ein Einfamilienhaus zerstört. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Gegen 21.20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Winsener Straße gerufen. "Brand eines Wohnhauses in voller Ausdehnung", lautete die Alarmierung. Rund 120 Rettungskräfte der freiwilligen Feuerwehren aus der Samtgemeinde Elbmarsch und Winsen sowie Beamte der Polizei Winsen eilten zu dem Einsatzort. Die Bewohner, eine 69-jährige Frau und ein 76-jähriger Mann, hatten sich bereits ins Freie retten können.

Feuer in Drage: Flammen breiteten schnell aus

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es zwar, das Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern, die Bekämpfung des Brandes gestaltete sich jedoch schwierig. Das Problem: Die Flammen breiteten sich unter den Dachplatten des alten Bauernhauses schnell aus. "Gegen Mitternacht traf ein Schaufelbagger am Brandort ein und öffnete das Dach sowie weitere Gebäudeteile", teilte die Polizei am Freitag mit. So gelang es der Feuerwehr schließlich, die Brandnester zu lokalisieren und zu löschen.

Die Löscharbeiten dauerten rund fünf Stunden an. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes aus Buchholz ermitteln in alle Richtungen.