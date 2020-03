Hamburg. In der Nacht zu Freitag brannte im Meienkamp in Hamburg-Sasel ein Einfamilienhaus. Das Feuer ging vom Schlafzimmer aus, in dem sich eine elektrische Heizdecke entzündet hatte, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge schlief der 87 Jahre alte Ehemann unter der Decke, als sie Feuer fing. Er habe sich aus dem Fenster des Zimmers in der Erdgeschosswohnung retten können und anschließend Sturm geklingelt, um seine Frau zu wecken. Sie habe sich zu dem Zeitpunkt im Wohnzimmer befunden. Die Bewohner hatten die Hamburger Feuerwehr gegen 1.40 Uhr gerufen.

Das Feuer griff auf den Dachstuhl über, Flammen schlugen aus dem Dach. Das Ehepaar kam mit Rauchvergiftungen und Schocksymptomen ins Krankenhaus. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und waren gegen 4.30 Uhr beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

In Bergedorf brannten zwei Gartenlauben aus

In Bergedorf musste die Feuerwehr indes am Donnerstag um 18.11 Uhr in einen Kleingartenverein zum Curslacker Neuer Deich ausrücken. Eine Gartenlaube brannte aus bisher ungeklärter Ursache lichterloh. Das Feuer hatte beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf eine benachbarte Laube übergegriffen. Da die Wasserversorgung am Einsatzort aufgrund der weiten Wege sehr schwierig war, wurden durch den Einsatzleiter zwei weitere Freiwillige Feuerwehren nachgefordert.

Eine Gartenlaube war jedoch bereits komplett abgebrannt. Bei der zweiten Laube wurden Teile der Außenhaut sowie des Daches mit Kettensägen aufgenommen. Nach knapp zwei Stunden war das Feuer gelöscht, die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich aber längere Zeit hin. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Ursachenermittlung übergeben.