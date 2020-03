Hamburg. Polizeibeamte aus Hamburg und Niedersachsen haben diese Woche im Rahmen der so genannten "ProViDa-Tage" über neunzig Fahrzeuge angehalten und über einhundert Personen überprüft. Vom 18. bis zum 20. März wurden in Nordniedersachsen, im Hamburger Stadtgebiet und auf den Autobahnen gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden mehrere zu schnell fahrende Autos angehalten.

Raser: Polizei stoppt Fahrer auf der Autobahn und innerorts

So etwa auf der Autobahn 25: In einem Porsche Panamera raste ein junger Mann mit 201 km/h über die Straße, anschließend fuhr er dicht auf einen BMW auf und überholte diesen an einem Autobahnkreuz von rechts. Innerorts auf der Wandsbeker Chaussee fuhr ein anderer Mann mehr als 120 km/h. Er hatte erst 2018 seine Fahrerlaubnis erhalten und bereits eine Probezeitverlängerung. In einer weiteren Kontrolle händigte ein junger Fahrer den Polizisten einen ausländischen Führerschein aus, der mehrere Fälschungsmerkmale aufwies.

Gegen die Männer laufen nun Strafanzeigen und es wurden Bußgelder von über 1000 Euro und Fahrverbote verhängt. Aber nicht nur Autos wurden aus dem Verkehr gezogen. An der Dehnhaide stoppte die Polizei einen E-Scooter-Fahrer, der zwischen anderen Fahrzeugen auf der Straße fuhr. Der Fahrer versuchte mit mehr als 60 km/h zu flüchten. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten Betäubungsmittel sicher.

"ProViDa": Polizeikontrollen mit Videosystem

Für die Verkehrskontrolle nutzte die Polizei selbst Fahrzeuge, die mit Mess- und Kamerasystemen ausgerüstet sind (so genannte "Proof-Video-Data"-Systeme, kurz "ProViDa") - das so aufgezeichnete Material ist gerichtsverwertbar. Ziel der Kontrollen ist die Bekämpfung von aggressivem Fahrverhalten, Geschwindigkeits- und Abstandsverstößen.

Insgesamt kam es im Rahmen der Überprüfung zu elf Strafanzeigen, dabei wurden 59 Geschwindigkeitsverstöße, sowie ein Abstandsverstoß geahndet. Durch Beamte der Dienstgruppe „Autoposer“ wurden außerdem drei unrechtmäßig geführte Fahrzeuge sichergestellt. Die Polizei Hamburg kündigt an, auch in Zukunft zielgerichtete Verkehrskontrollen durchzuführen.