Hannover. Die Polizei hat am Mittwochmorgen einen 25 Jahre alten Mann in Laatzen (Niedersachsen) festgenommen, dem eine versuchte Vergewaltigung vergeworfen wird. Laut Polizei liegt die Tat gut sechs Monate zurück. Der Mann soll am 15. September in Hannover im Stadtteil Döhren eine 15-Jährige in einen Kellerabgang gezerrt haben. Dort soll er versucht haben, die Jugendliche zu vergewaltigen.

"Nur durch erhebliche verbale und körperliche Gegenwehr konnte sich das Mädchen aus der Situation befreien und flüchten", sagt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler nun dank Zeugenhinweisen.

Unmittelbar vor der Tat war der Verdächtige in einer Stadtbahn von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Mit dieser Aufnahmen fahndeten Staatsanwaltschaft und Polizei seit dem 16. März öffentlich nach dem Verdächtigen. Nun führten Hinweise aus der Bevölkerung auf die Spur des 25-Jährigen. Er habe sich widerstandslos festgenommen lassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.