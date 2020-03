Hamburg. In Hamburg-Eimsbüttel ist ein Arbeiter am späten Dienstagmittag in einer Baugrube verschüttet worden. Der Mann steckt bis zur Brust im Sand fest.

Die Feurwehr Hamburg wurde um 13.17 Uhr in einen Innenhof in der Vereinsstraße alarmiert. "Die Person ist in einer drei Meter tiefen Baugrube verschüttet, aber ansprechbar", sagte Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann dem Abendblatt. Den Mann aus der Grube zu befreien, gestalte sich aktuell schwierig.

Einsatzkräfte der Feuerwehr schaffen mit Eimern Sand beiseite, auch ein Notarzt ist vor Ort.