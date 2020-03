Hamburg. Beim Einsturz einer Ziegelfassade und eines Baugerüstes auf St. Pauli sind am Dienstagmittag vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Das Gerüst an einem Neubau an der Simon-von-Utrecht-Straße stürzte zusammen mit der Ziegelfassade aus noch nicht geklärten Gründen ein, mehrere Arbeiter wurden verletzt.

Laut Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger wurden zwei Bauarbeiter verschüttet, ein weiterer erlitt schwerere Verletzungen, ein vierter wurde leicht verletzt. Die Einsatzkräfte arbeiten noch daran, die unter Schutt und Gerüstteilen begrabenen Menschen zu befreien.