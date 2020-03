Celle. Ein 19 Jahre alter Mann hat am Freitagabend gegen 19 Uhr mehrfach mit einem Messer auf einen 20-Jährigen in einer Wohnung in Celle eingestochen. Der Täter flüchtete anschließend, wurde jedoch nach kurzer Zeit festgenommen, wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte.

Messerattacke in Celle: 19-Jähriger sticht Bekannten nieder

Bei dem Opfer handelte es sich laut Polizeiinformationen um einen Bekannten des 19-Jährigen. Dieser habe am Freitagabend an der Wohnung geklingelt, in dem sich der 20-Jährige sowie mehrere Jugendliche aufhielten. Der 19-Jährige habe sich direkt an sein späteres Opfer gewandt und ihn aufgefordert, Drogenschulden zu begleichen. Nachdem der 20-Jährige angab, kein Geld zu haben, soll der Beschuldigte in der Wohnung mehrfach auf ihn eingestochen haben. Im Anschluss sei er geflüchtet.

Laut Informationen der Polizei sei der Täter kurze Zeit später noch einmal in die Wohnung zurückgekehrt, da er seine Kappe und Brille dort vergessen hatte. Er soll dabei eine abgerissene Bauchtasche mit persönlichen Papieren und Schecks des Opfers mitgenommen haben.

Das 20 Jahre alte Opfer habe mehrere potenziell lebensbedrohliche Stich- und Schnittverletzungen erlitten und sei in einem Krankenhaus behandelt worden. In Lebensgefahr schwebte das Opfer jedoch nicht, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter an seiner Wohnung fest. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.