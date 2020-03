Hamburg. Bei einem kleinen Brand mit offenbar größeren Auswirkungen ist am Sonntagabend an der Elbgaustraße in Hamburg ein Mensch verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Feuerwehr dem Abendblatt bestätigte, habe das Feuer an einem Wohn- und Verwaltungsgebäude der Bahn in Eidelstedt von einem Müllcontainer auf die Fassade übergegriffen.

Die Dämmung wurde beeinträchtigt, der Brand dehnte sich bis auf den Dachstuhl aus. Dadurch wurden auch zwei Wohnungen in dem mehrgeschossigen Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Aus einer retteten sich vier Menschen selbstständig, Aus der zweiten wurde eine Person mit einer Rauchgasinhalation in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr musste nach der ersten Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Eidelstedt mit deutlich mehr Einsatzkräften anrücken. Der "Löschangriff" wurde mit je zwei C-Rohren von innen und außen sowie Drehleitern durchgeführt. Mit einer Wärmebildkamera wurde nach weiteren Glutnestern gesucht, das Dach musste geöffnet werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.