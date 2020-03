Hamburg. Heikler Einsatz für die Feuerwehr Hamburg am Sonnabend: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dulsberg musste ein sogenannter zweiter Alarm ausgelöst werden. 50 Einsatzkräfte waren am Ende im Einsatz.

Zwar war das Feuer an der Mühlhäuser Straße in der Nähe der U-Bahn Straßburger Straße recht schnell unter Kontrolle, nachdem Anwohner die Feuerwehr gegen 14.50 Uhr informiert hatten. Doch schon die Anfahrt gestaltete sich für die Einsatzkräfte wegen der Enge der Straßen schwierig. Ein Anwohner wies den Feuerwehrleuten den Weg Richtung Brandherd.

Feuerwehreinsatz in Hamburg: Brand in Dulsberg

Foto: Michael Arning

Mit zwei C-Rohren von innen und außen sowie zwei Drehleitern konnte die Flammenausdehnung vom aufgesetzten fünften Stockwerk verhindert werden. Das Gebäude ist nur zum Teil bewohnt, weil es derzeit saniert wird. Es ist zudem eingerüstet. Wie Feuerwehrsprecher Torsten Wessely dem Abendblatt sagte, hätten Bewohner geäußert, dass das Mehrfamilienhaus quasi eine Dauerbaustelle sei.

Verletzte gab es nicht. Aber der Rauch war weithin sichtbar. Wegen des Einsatzes kam es in Dulsberg zu Verkehrsbehinderungen.