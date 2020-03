Hamburg. Nach einer Verfolgungsfahrt vom Millerntorplatz bis nach Borgfelde haben Polizisten einen 19 Jahre alten Raser aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle kam heraus: Der Führerscheinneuling Imahn T. arbeitet für den Flughafen-Parkservice seines Bruders und steuerte den Wagen eines Urlaubers, der sein Auto bei der Firma in Verwahrung gegeben hatte. Nach Abendblatt-Informationen handelt es sich um eine Firma, die bereits im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen rund um den Flughafen Schlagzeilen gemacht hatte.

Zwei Polizisten war am Millerntorplatz der auf den Kunden zugelassene Mazda CX5 aufgefallen. Der Fahrer gab kräftig Gas und raste in Richtung Ludwig-Erhard-Straße. „Er erreichte trotz des regen Verkehrs eine Geschwindigkeit von Tempo 110 anstatt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde“, sagt ein Beamter. Auf der Willy-Brandt-Straße filmten die Polizisten, wie der Mazda mehrere Fahrzeuge auf einer Abbiegespur überholte. In der Spaldingstraße wurde der Wagen in der Spitze mit Tempo 129 gemessen. Auch dort ist höchstens Tempo 50 erlaubt.

2019 waren Kundenfahrzeuge beschädigt worden

An der Bürgerweide raste der Fahrer mit Tempo 97 durch einen Baustellenbereich. Kurz danach konnten die Polizisten den Wagen stoppen. Polizeisprecher Daniel Ritterskamp: „Der Mazda, das Fahrzeug eines Kunden, wurde mutmaßlich unbefugt für die als illegales Fahrzeugrennen eingestufte Fahrt benutzt.“

Noch am Anhalteort beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Fahrers, den er erst vor sechs Wochen bekommen hatte. Den Mazda stellte die Polizei sicher. Im vergangenen Sommer hatte sich sein Bruder, dessen Unternehmen den Mazda verwahren sollte, als Opfer rabiater Konkurrenten dargestellt.Damals waren 15 bei ihm untergestellte Autos beschädigt worden. Insgesamt hatte es gezielte Sachbeschädigungen an 239 Autos gegeben.

Viele von ihnen waren in Obhut vergleichbarer Firmen gewesen, aber nicht auf gesicherten Plätzen, sondern einfach am Straßenrand geparkt worden. Die Polizei hatte eine Ermittlungsgruppe eingesetzt, um diesen einmaligen Fall zu lösen. Hintergrund dürften Auseinandersetzungen in der Parkservice-Szene gewesen sein, in der sich Firmen gegenseitig auch mit Dumpingpreisen Konkurrenz machen