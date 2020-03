Hamburg. Am Donnerstagmorgen ist ein Autofahrer bei einem Wendemanöver in Eilbek in ein anderes Auto gekracht und hat dann Fahrerflucht begangen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Wartenau/Wandsbeker Chaussee. Polizeiangaben zufolge erlitt der geschädigte Autofahrer leichte Verletzungen. Die Ermittlungen laufen.

Die Wandsbeker Chaussee musste stadtauswärts für eine Stunde gesperrt werden, ist aber seit etwa 6 Uhr wieder frei.