Hamburg. Ein Lkw und ein Pkw sind am Dienstagabend auf der Straße "An der Verbindungsbahn" zusammengestoßen. Wie der Lagedienst der Poliozei berichtet, musste die Fahrerin des Pkw mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die leichte Verletzung des Beifahrers konnte ambulant im Rettungswagen behandelt werden.

Der Unfall ereignete sich um 18.30 Uhr an der Ecke "An der Verbindungsbahn/Rentzelstraße". Der genaue Unfallhergang ließ sich bisher noch nicht klären. Die Straße "An der Verbindungsbahn" ist seitdem stadteinwäerts gesperrt (Stand 20.30 Uhr). Im abendlichen Berufsverkehr bildete sich ein Stau, der mindestens bis zum Schlump zurückreichte.

Radfahrer mit Verdacht auf Beckenfraktur im Krankenhaus

Ein weiterer Unfall ereignete sich auf dem Ring 2. Um kurz nach 20 Uhr stießen auf der Tarpenbekstraße/Ecke Kösterstraße ein Pkw und ein Radfahrer zusammen. Dieser wurde mit Verdacht auf eine Beckenfraktur ins Krankenhaus gebracht. Stadteinwärts musste ein Fahrstreifen gesperrt werden.