Hamburg. Auf einem Schiff der Werft Blohm+Voss im Hamburger Hafen in Steinwerder ist am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. "Dort sind Kabel in Brand geraten", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmittag.

Die Werksfeuerwehr habe das Feuer bereits vor Ankunft der Einsatzkräfte gelöscht, so der Sprecher. Zur Kontrolle des gelöschten Brandes blieben die etwa 65 Einsatzkräfte der Feuerwehr noch vor Ort. Verletzte habe es keine gegeben. Die Ursache für den Brand werde noch ermittelt.

