Neversdorf. Ein Streit unter Nachbarn hat am Sonntagabend zu einem SEK-Einsatz in Neversdorf (Kreis Segeberg) geführt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner um 21.41 Uhr die Polizei alarmiert, weil ein Nachbar ihn in seiner Wohnung mit einer Schusswaffe erwartet und bedroht habe. Dann soll der Nachbar die Wohnung wieder verlassen haben. Beide Parteien wohnen in getrennten Wohnungen im selben Gebäude und liegen schon länger miteinander im Streit.

Die Polizei umstellte das Gebäude und rief das SEK zur Hilfe, das den Nachbarn in seiner Wohnung festnahm. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde keine Waffe gefunden. Der Mann wurde wieder entlassen. Jetzt versucht die Polizei, die Hintergründe zu klären.