Hamburg. Am Sonntagabend gegen 19 Uhr alarmierte der Hausmeister der Elbinselschule in Wilhelmsburg die Feuerwehr, weil giftige Dämpfe aus der Notstromanlage der Schule austraten. Grund dafür waren überhitzte Batterien, so ein Sprecher der Feuerwehr. Eine Person erlitt leichte Augenreizungen, konnte jedoch vor Ort behandelt werden.

Die Einsatzkräfte schalteten die Anlage ab und lüfteten die Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss. Der Einsatz in der Krieterstraße dauerte etwa eine Stunde. Nun müsse sich ein Techniker um die Reparatur der Anlage kümmern, so der Feuerwehrsprecher nach dem Einsatz.