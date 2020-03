Hamburg. Die Polizei hat am Freitagabend einen 30-Jährigen Mann am Schiffbeker Weg in Billstedt festgenommen, nachdem dieser versuchte, ein Auto mit gefälschten Papieren über die Auktionsplattform Ebay-Kleinanzeigen zu verkaufen. Der Mann sei zudem ohne Führerschein zum Verkaufsort gefahren und hielt sich illegal in Deutschland auf, wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte.

Ein interessierter Käufer, dem die Gespräche mit dem 30-jährigen Anbieter verdächtig vorkamen, habe die Polizei verständigt. Die Beamten seien im Anschluss gemeinsam mit dem Hinweisgeber zu dem vereinbarten Treffpunkt gefahren.

Billstedt: Illegaler Autoverkauf über Ebay

Der 30-Jährige legte den Beamten laut Polizeiinformationen einen falschen kroatischen Personalausweis vor. Auch die mitgeführte Fahrzeugpapiere seien gefälscht gewesen. Sie stammten aus einem Diebstahl in Duisburg aus dem Jahr 2017. Ob es sich bei dem angebotenen Mercedes Vito um ein gestohlenes Auto handelte, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Da der Mann zu einer Ausweisungsverfügung zur Festnahme ausgeschrieben war, brachten die Beamten den 30-Jährigen in ein Untersuchungsgefängnis.