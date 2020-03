Bad Oldesloe/Hamburg. Am späten Freitagabend hat die Bundespolizei einen Mann am Hamburger Hauptbahnhof verhaftet, der mit einem Messer durch den Regionalexpress aus Bad Oldesloe gelaufen ist. Gegen 21.45 Uhr haben die Beamten den Mann am Gleis in Empfang genommen, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Fahrgäste im Regionalexpress hatten den Sicherheitsdienst der Bahn verständigt, der den Mann entwaffnete und die Bundespolizei informierte.

Messer, Drogen und ein Haftbefehl – Bundespolizei verhaftet Mann

Der 30-Jährige aus Lübeck habe mehrere Tütchen einer rauschgiftartigen Substanz in seinem Besitz gehabt und sei stark alkoholisiert gewesen. Er wurde bereits per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Lübeck wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht.

Die Beamten führten den Mann einer Hamburger Haftanstalt zu, wo er nun eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen muss. Den haftbefreienden Betrag von 450 Euro konnte er nicht bezahlen. Zudem wurden laut Polizeiinformationen weitere Verfahren gegen ihn eingeleitet.