Hamburg. Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagabend im Containerhafen an der Kurt-Eckelmann-Straße ereignet. Der Fahrer eines Vancarriers stürzte gegen 19.30 Uhr mit der Kanzel des Fahrzeugs sieben Meter in die Tiefe. Zu dem Unfall kam es, so das Lagezentrum der Polizei, als der Van Carrier mit den Greifarmen einer Containerbrücke kollidierte.

Wie der Lagedienst der Feuerwehr Hamburg mitteilte, zog sich der Mann dabei schwere Verletzungen zu und wurde in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht.

Drei Personen, die den Unfall beobachteten, erlitten einen Schock und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar.