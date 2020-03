Zwei Überfälle mit Elektroschocker auf Hamburger Taxifahrer

Drei Männer nahmen Taxi nach Eimsbüttel und griffen den Fahrer beim Kassiervorgang an. Ähnlicher Fall in Stellingen.

Hamburg. Innerhalb von zwei Tagen sind zwei Taxifahrer in Hamburg mit einem Elektroschocker attackiert worden. Einer der Fahrer wurde bei dem Überfall verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben sich drei junge Männer am Donnerstagnachmittag zunächst ein Taxi nach Eimsbüttel genommen. Sie stiegen an der Julius-Vosseler-Straße ein und ließen sich zur Kreuzung Paulinenallee/Gravensteiner Straße bringen.

Taxifahrer mit Elektroschocker attackiert

Als das Auto stoppte, attackierte einer der Fahrgäste den Taxifahrer mit einem Elektroschocker von hinten am Hals. Ein anderer Täter habe ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht. Der Fahrer konnte jedoch mit seinem Portemonnaie in der Hand aus dem Taxi springen. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Taxifahrer erlitt durch den Überfall Schmerzen am Hals und eine Augenreizung. Er wurde von einem Rettungswagen vor Ort behandelt.

Ähnlicher Angriff in Stellingen

Den Angaben zufolge hatte sich bereits am Tag zuvor eine ähnliche Szene in Stellingen an der Kreuzung Jaguarstieg/Brehmweg abgespielt. Drei Männer stiegen bei dem Taxifahrer am Bahnhof Emilienstraße ein. Einer der Fahrgäste ließ sich bereits im Verlauf der Fahrt absetzen, die anderen beiden griffen den Mann beim Kassiervorgang mit einem Elektroschocker an.

Der Fahrer flüchtete daraufhin aus seinem Taxi. Die beiden Täter verfolgten ihn und versuchten erneut, den Elektroschocker einzusetzen. Dem Taxifahrer gelang es aber, sich gegen die Männer zu wehren und sich anschließend in sein Fahrzeug zu flüchten und dieses zu verriegeln. Er wurde durch den Vorfall nicht verletzt.

Fahndung erfolglos – Zusammenhang wird geprüft

In beiden Fällen verlief die Fahndung nach den Tätern erfolglos. Daher sucht die Polizei mit folgender Beschreibung nach den Tätern:

männlich

vermutlich türkischstämmig

15 bis 20 Jahre alt

1,70 - 1,75 Meter groß

schlanke Figur

dunkle Haare

überwiegend dunkel gekleidet

Beamte des für die Region Eimsbüttel zuständigen Raubdezernats übernahmen die weiteren Ermittlungen. Ein Zusammenhang beider Überfälle wird geprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle zu wenden.

( lag )