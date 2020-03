Hamburg. Eine Ladendiebin in Lurup ist am Donnerstag dabei erwischt worden, wie sie versuchte 139 Tafeln Schokolade (!) zu stehlen. Laut Polizei habe der Ladendetektiv des Discounters im Kressenweg die 41-Jährige dabei beobachtet, wie sie die knapp 14 Kilo Schokolade in einen Einkaufstrolley lud und das Geschäft dann verließ – ohne zu bezahlen.

Der Angestellte stoppte die Diebin und alarmierte die Polizei: Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass die Frau einschlägig vorbestraft ist, weswegen sie einem Haftrichter zugeführt wurde. Dieser erließ Haftbefehl gegen die Schokoladendiebin.