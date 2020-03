Hamburg. Auf der Elbchaussee in Ottensen ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen: An der Ecke Elbchaussee/ Große Brunnenstraße ist gegen 7.40 Uhr ein Linienbus mit einem LKW zusammengestoßen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei habe der LKW abbiegen wollen, dabei sei die Hebebühne ausgeschwenkt und habe den Schnellbus Linie 36, der stadteinwärts fuhr, getroffen. Bei dem Unfall seien die Scheiben des Busses gesplittert.

Drei Verletzte bei Unfall auf der Elbchaussee

Insgesamt seien drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen habe der Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwischenzeitlich ist die Elbchaussee wegen der Rettungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt worden. Seit 8.49 Uhr ist die Fahrbahn wieder komplett freigegeben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Feuerwehr war mit insgesamt 50 Einsatzkräften vor Ort, während der Sperrung kam es zu Verzögerungen.

Erst vor zwei Tagen waren bei einem Unfall mit einem Linienbus in Rahlstedt 13 Menschen zum Teil schwer verletzt worden.