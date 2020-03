Hamburg. Bei der Flottbeker Mühle in Groß-Flottbek ist am Freitagmorgen ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Gegen 5.57 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte.

Die Wohnung sei voll möbliert gewesen. Einsatzkräfte waren vor Ort und hätten das Feuer bereits gelöscht, zurzeit werde die Wohnung noch belüftet. Auch die Aufräumarbeiten dauern laut Feuerwehrinformationen noch an. Insgesamt waren 20 Feuerwehrleute im Einsatz und sind derzeit noch vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.