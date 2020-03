Appen. Mit einem ungebetenen Gast hatte ein Bewohner aus Appen (Kreis Pinneberg) zu kämpfen. Es handelte sich um eine weiße Katze, die sich nach Angaben des Mannes offenbar in der Nacht zu Dienstag in seine Wohnung geschlichen und diese nicht unerheblich verwüstet habe. Als der 45-Jährige am Mittwoch gegen 19.10 Uhr auf der Polizeiwache in Pinneberg erschien, wiesen seine beiden Unterarme und die Hände diverse Kratzer auf.

Der Appener gab an, dass sich der unerwünschte Hausgast heftig gegen seine Entfernung aus der Wohnung gewehrt habe. Es sei ihm jedoch irgendwann gelungen, die Katze in einen Karton zu sperren. Vorher habe das Tier jedoch das Sofa, das Parkett und die Tapeten an der Wand zerkratzt. Außerdem habe die Katze auf das Sofa, das Parkett und den Teppich gepinkelt.

Katze kam vermutlich durch Terrassentür ins Haus

Der 45-Jährige vermutete, dass das Tier nachts durch eine offenstehende Terrassentür das Haus betreten und dann während seiner Arbeitszeit ihr zerstörerisches Werk verrichtet habe.

Der Appener ließ den unerwünschten Hausgast in einem großen Karton, der mit Löchern versehen war, auf der Polizeiwache zurück. Die Beamten verständigten sofort den Tierarzt des Tierschutzvereins Pinneberg.

Der stellte fest, dass die Katze nicht über einen Chip zur Identifizierung verfügt und daher ihr Besitzer zunächst nicht ermittelt werden kann. Das Tier, das sich auf der Wache kooperativ zeigte, fand zunächst im Tierheim Elmshorn eine neue Bleibe.