Hamburg. Am Mittwochvormittag kam es gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung Pusbackstraße/Nordlandweg zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Bus der Linie 24 und einem VW Up. Dabei wurden laut Informationen des Abendblatts 13 Personen verletzt, darunter ein Rollstuhlfahrer. Auch der Fahrer des Wagens sei verletzt worden.

Der Fahrer des VW Up wollte nach ersten Informationen vom Nordlandweg links in die Pusbackstraße einbiegen. Dabei kam es zu der Kollision mit dem Linienbus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Nordlandweg ist voll gesperrt.