Hamburg. In der Nacht zu Mittwoch ist ein Fiat-Fahrer gegen einen Verteilerkasten und zwei Straßenschilder in St. Georg gefahren. Der Kasten an der Kreuzung Wallstraße/Lübeckertordamm stoppte den Pkw, der zuvor über den Bürgersteig gefahren war. Der Polizei zufolge hatte der Mann 1,89 Promille und vermutlich Betäubungsmittel im Blut.

Ampel in St. Georg weiterhin ohne Strom

Der Fiat sei stark deformiert und musste abgeschleppt werden. "Komplett kaputt" sei der Verteilerkasten, teilte Polizei-Sprecher Holger Vehren dem Abendblatt mit. Da dadurch auch die Ampelschaltung ausgefallen ist, muss der Verkehr seitdem per Hand geregelt werden. "Das wird noch eine Zeit lang dauern", sagte Vehren. Die Reparatur durch Vattenfall wurde in die Wege geleitet, am Mittwochmorgen war bisher noch kein Techniker vor Ort.

Dem 22-jährigen Fiat-Fahrer wurde der Führerschein abgenommen, ihm steht nun ein Strafverfahren bevor.