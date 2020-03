Hamburg. Eine Auseinandersetzung zwischen einem offenbar betrunken Mann und einer Jugendgruppe hat am späten Montagabend für einen größeren Polizeieinsatz an der U-Bahn-Station Wandsbek Markt gesorgt. Mehrere zunächst unbeteiligte Menschen mussten in Gewahrsam genommen werden.

Laut einem Polizeisprecher versammelten sich rund hundert Menschen um die Beamten, viele solidarisierten sich mit der Jugendgruppe. Dabei wurden die Polizisten bepöbelt und auch angegriffen. Mehrere junge Männer seien daraufhin in Gewahrsam genommen worden. Zahlreiche Schaulustige sollen die Festnahmen und die Angriffe auf die Beamten mit ihren Handys gefilmt haben.

Die Gruppe, die zunächst mit dem betrunken Mann in Streit geraten war, war geflüchtet. Ernsthaft verletzt wurde bei dem Einsatz nach ersten Erkenntnissen niemand.