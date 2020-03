Am Montagmorgen hat es in der Fruchtallee, Höhe Christuskirche, einen Unfall mit zwei Pkw gegeben. Wie die Feuerwehr auf Anfrage berichtet, wurden dabei zwei Personen verletzt. Eine von ihnen musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und wurde in eine Klinik gebracht. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen und ein Löschfahrzeug.

Für kurze Zeit kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu einem Stau am Eimsbütteler Marktplatz.