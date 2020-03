Hamburg. Für den 18-Jährigen war es ein kurzes Vergnügen: Er hatte gerade erst den Führerschein in der Tasche, befand sich noch in der Probezeit – und jetzt ist der Hamburger Fahranfänger wieder Fußgänger. Auf das Gaspedal eines PS-starken Mercedes wird er so schnell nicht wieder treten. Denn seiner äußerst riskanten Freizeitbeschäftigung "illegale Straßenrennen" hat die Polizei Hamburg einen Riegel vorgeschoben.

Am späten Freitagabend wurden Beamte der Kontrollgruppe Autoposer am Berliner Tor auf zwei Mercedes-Benz aufmerksam, die vor einer grüner Ampel erst stark beschleunigten und dann auf der Borgfelder Straße mit hoher Geschwindigkeit Richtung stadtauswärts rasten. "Die Beamten werteten das Fahrverhalten als verbotenes Kraftfahrzeugrennen und dokumentieren bei erlaubten 50 km/h ein Tempo von 130 km/h", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth am Sonntag.

Straßenrennen: 18-Jähriger war noch in der Probezeit

Als die Autos an der Kreuzung Borgfelder Straße/Ausschläger Weg an einer roten Ampel halten mussten, schlugen die Beamten zu und versperrten den beiden jungen Fahrern den Weg. Bei diesen handelt es sich um einen einen 18-Jährigen und einen 24-Jährigen, die sich am Freitag vorerst von ihren Autos – ein Mercedes E 350 mit 251 PS und ein E 320 mit 224 PS – verabschieden mussten.

Die Polizei stellte die Wagen sicher. Auch die Führerscheine mussten die beiden Männer abgeben. "Der 18-Jährige befand sich noch in der Probezeit", sagte Abbenseth. Gegen das Duo wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.