Hamburg. Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen wegen eines vermeintlichen Wasserrohrbruchs an der Bramfelder Chaussee in Hamburg ausgerückt – und auf eine Cannabis-Plantage gestoßen. Das Rauschgiftdezernat der Polizei ist mittlerweile eingeschaltet und übernimmt die Ermittlungen gegen den Züchter.

Cannabis-Plantage in Hamburg-Bramfeld

Ein Passant meldete der Feuerwehr, dass Wasser von dem Balkon des Mehrfamilienhauses heruntergeflossen sei. Um den Wasserlauf zu stoppen, kletterten die Feuerwehrleute über den Balkon in die Wohnung. Anstelle des beschädigten Rohrs fanden sie die Plantage, die sich über alle drei Zimmer erstreckte. Die Polizei rückte daraufhin aus und stellte 72 Cannabis-Pflanzen und zugehöriges Anbauwerkzeug sicher.