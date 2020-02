Hamburg. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte auf dem Firmengelände des Elektroauto-Herstellers Tesla in Langenhorn zehn Fahrzeuge beschädigt. Im Internet bekannten sich selbsternannte Umweltschützer mit "solidarischen Grüßen an die Besetzer*innen des Waldes in Grünheide" zu der Tat, die Polizei Hamburg bestätigte den Vorgang auf Abendblatt-Anfrage.

Zur Begründung heißt es in dem Bekennerschreiben, mit dem Akt des Vandalismus wolle man gegen "die ständige Perfektion des Menschen durch die Technologie" und gegen "die Zerstörung der Natur" protestieren. Die anonymen Täter verweisen auf die Rodung des Nutzwald-Stücks in Brandenburg zur Errichtung einer Fabrik des US-Konzerns, gegen die man sich wehren müsse.

Wahrscheinlich wird wegen des Online-Bekennerschreibens der Staatsschutz die Ermittlungen übernehmen.