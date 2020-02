Ahrensburg. Kriminelle sind in Ahrensburg am Waldemar-Bonsels-Weg in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Sie brachen eine Terrassentür auf, richteten laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro an und stahlen mindestens zehn Euro. Die Bewohner waren nur kurz außer Haus.

Die Tat ereignete sich am Dienstag, 25. Februar, zwischen 12 und 12.30 Uhr. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat in dem Zeitraum in der Umgebung des Waldemar-Bonsels-Weg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Kripo in Ahrensburg unter Telefon 04102/809-0 entgegen.