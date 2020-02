Ahrensburg. Zwei Männer haben einen Handyshop an der Rathausstraße in Ahrensburg überfallen und zwei iPhones im Wert von rund 2000 Euro gestohlen. Die Räuber betraten laut Polizei am Dienstag gegen 11.20 Uhr das Geschäft. Während einer der Täter an der Tür stehen blieb, begab sich der andere zu den ausgestellten Handys.

Als sich eine Mitarbeiterin des Handyshops näherte, wurde sie nach Angaben der Ermittler „verbal bedroht“. Anschließend riss der Mann zwei Smartphones der Marke Apple aus den Sicherungen, dann flüchteten beide Räuber zu Fuß aus dem Laden.

Die Verbrecher trugen bei der Tat Jogginghosen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Männern, ihrer Fluchtrichtung oder einem möglicherweise genutzten Fluchtfahrzeug geben können. Der eine Räuber soll 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hat dunkle Haare, ein rundes Gesicht und trug bei der Tat einen dunklen Kapuzenpullover, eine hellgraue Jogginghose und eine Cap.

Sein Komplize ist ebenfalls etwa 1,80 Meter groß und hat dunkle kurze Haare. Zur Tatzeit war er mit einer hellen Lederjacke, einem Kapuzenpullover, einer dunklen Jogginghose und schwarzen, mit glitzernden Strass-Steinen besetzten Schuhen bekleidet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahrensburg ab sofort unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.