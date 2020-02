Hamburg. Dichter grauer Rauch quillt aus dem Einfamilienhaus im Bergkoppelweg, zieht durch die Straße und gen Himmel: Der Brand in dem Rotklinker-Gebäude in Fuhlsbüttel hat am Mittwochmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr Hamburg gesorgt. Die massive Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr wurde um 9.20 Uhr alarmiert. "Vor Ort wurde die Alarmstufe auf 'Feuer 2' erhöht", sagte Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann. Weitere Einsatzkräfte wurden hinzugezogen, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Nach Informationen des Abendblatts war der Brandherd gegen 10.30 Uhr jedoch noch nicht lokalisiert. Unklar war am Vormittag auch noch, in welchem Zimmer das Feuer ausgebrochen war. Offenbar handelt es sich um ein Messie-Haus, was die Arbeit für die Feuerwehrleute erschwert.

Feuer in Fuhlsbüttel: Bewohner rettet sich aus Haus

🔴 AKTUELL - Starke Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in #Hamburg #Fuhlsbüttel

Wir sind vor Ort und haben die Alarmstufe auf "Feuer 2" erhöht.#EinsatzfuerHamburg pic.twitter.com/oEcoxhlSSX — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) February 26, 2020

Der Bewohner des Einfamilienhauses soll sich nach Angaben einer Agentur noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Haus gerettet haben. Die Feuerwehr ist mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort.