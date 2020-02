Hamburg. Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls ist es am Dienstagabend in Hamburg-Lurup zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Zivilpolizisten verletzt worden sind. Das teilte ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes dem Abendblatt mit. Einer der Männer schwebte zunächst in Lebensgefahr, musste offenbar reanimiert werden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Demnach seien zwei Pkw auf der Kreuzung Luruper Hauptstraße Ecke Rugenbarg gegen 21.30 Uhr frontal gegeneinander gekracht. In einem der Wagen saßen die Zivilpolizisten, in dem anderen der Mann, dem der Haftbefehl galt. Warum es zu der Kollision gekommen ist, ob der zu verhaftende Mann mit seinem Wagen flüchten wollte und es deshalb zu dem Unfall kam, dazu hat die Polizei am Abend nichts mitgeteilt. Der Mann sei noch vor Ort verhaftet worden.